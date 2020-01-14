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  • 14.01.2020 17:38
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 17:38

ve da düşüş sürüyor! 14 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu?

Haftanın ikinci gününde piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler ve daki güncel durumu öğrenmek istiyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8626 seviyelerinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda artan iyimserlikten Türk lirası varlıklar pozitif etkilenirken, dün dolar/TL, 5,8495 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,8883'ten tamamladı. Peki, 14 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında güncel durum

Dolar ve euroda düşüş sürüyor! İşte döviz kurları

14 Ocak Salı günü dolar ve eurodaki güncel durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dolarda aşağı yönlü seyir devam ederken analistler, bugün yurt içinde, Kasım 2019 sanayi üretim endeksinin piyasa beklentilerine yakın gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildirdi. İşte 14 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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