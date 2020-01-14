14 Ocak Salı günü dolar ve eurodaki güncel durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dolarda aşağı yönlü seyir devam ederken analistler, bugün yurt içinde, Kasım 2019 sanayi üretim endeksinin piyasa beklentilerine yakın gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildirdi. İşte 14 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?