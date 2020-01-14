Son dakika: Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu: 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz." dedi.

Bakan Albayrak, "Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız." diye konuştu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE İVMELENME