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  • 14.01.2020 12:28
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 12:50

Son dakika: Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu: 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız

Son dakika haberine göre , "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız

, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz." dedi.

Bakan Albayrak, "Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız." diye konuştu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE İVMELENME

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