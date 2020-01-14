Bankalar emekliye ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliler tarafından oldukça merak ediliyor. 3 yıl boyunca maaşını belirli bir bankadan alacağını taahhüt eden emeklilere bankalar tarafından çeşitli teklifler sunularak yanında ekstra avantajlar da sağlanıyor. En yüksek emekli maaş ödemesi yapan banka 2020 yılında TEB oluyor. Emeklilere kampanyalar ile maaş müşterisini artırmaya çalışan TEB, emekli maaş promosyonu 2020 üst limitini 1.100 TL'ye kadar çıkarttı! Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. İşte 2020 yılı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve TEB emekli promosyon ücretleri...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ