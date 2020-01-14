SGK SSK ve Bağkur'lu olmayana devletten müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. 2020 yılında sigortası olmayana 600 liradan fazla maaş verilecek. Bu anlamda hiçbir işte çalışmamış olanlar devletten emekli maaşı alabilir mi? Çalışma hayatı boyunca hiç prim ödememiş olanlar için emekli olmak mümkün mü? Yaşlılık aylığı almanın şartları ve gereklilikleri neler? Ayrıca emekli gelirinin de olmaması gerekiyor. Hesaplama asgari ücretin asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarı üzerinden yapılıyor. Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Tüm bu soruların cevaplarını takvim.com.tr'de derledik.

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