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  • 15.01.2020 09:27
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 09:27

Geliri olmayana ayda yüzlerce lira maaş verilecek! ve Bağkur'lu olmayana müjde! İşte fakirlik maaşı alma şartları

Devletten ve Bağkur'lu olmayana büyük müjde geldi! Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Devletten ayda 601 lira alabilirsiniz. Şartlar ve detayları haberimizde verdik. Prim ve yıl şartını dolduramayan ya da çalışma imkanı bulamayanlar için devlet maaş imkanı sunuyor. Gelire bakılarak verilen bu maaşı almak eskisine göre daha kolay. Aylık 601,57 lira veriliyor. Peki geliri olmayana devletten ayda 600 lira üzeri maaş alma başvuru şartları nedir?

SGK SSK ve Bağkur sigortası olmayana büyük müjde!

SGK SSK ve Bağkur'lu olmayana devletten müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. 2020 yılında sigortası olmayana 600 liradan fazla maaş verilecek. Bu anlamda hiçbir işte çalışmamış olanlar devletten emekli maaşı alabilir mi? Çalışma hayatı boyunca hiç prim ödememiş olanlar için emekli olmak mümkün mü? Yaşlılık aylığı almanın şartları ve gereklilikleri neler? Ayrıca emekli gelirinin de olmaması gerekiyor. Hesaplama asgari ücretin asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarı üzerinden yapılıyor. Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Tüm bu soruların cevaplarını takvim.com.tr'de derledik.

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