Emekli olunca ne kadar maaş alırım araştırması çalışan vatandaşların gündeminde. Şu an emekli olsam kaç para emekli maaşı bağlar SGK? Kaç yaşımda emekli olurum? Emeklilik maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı hesaplamasında dikkate alınan bilgiler nelerdir? Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 01.01.2016 tarihinden sonra işe giren ve SSK sigorta başlangıcı yaptıran erkek çalışanlar, emekli olmak için en az 61 yaşını tamamlamak zorundadır.

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