2020 Ocak ayı zamlı SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne zaman hangi tarihte yatacak oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi SSK ve Bağkur emeklileri farklı tarihlerde maaş alıyor ve tahsis numarası önemli faktör. Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünden "4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi" (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emeklilik-islemleri-evrak-takibi) seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.. İşte emekli maaş farkı tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...

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