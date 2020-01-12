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  • 13.01.2020 09:13
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:13

nasıl alınır? barınma muhtaçlık yardım ödemesi başvuru şartları nedir?

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, dar gelirli - ihtiyaç sahibi aileler için 25 bin TL barınma yardımı yapıyor! Çalışma Bakanlığı 25 bin TL Barınma Yardımı desteği. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlere Bağlı çalışma bakanlığı 25 bin TL Barınma Yardımı duyurusu yaptı. Peki 25 Bin TL barınma yardımı nereden ve nasıl alınır. 2020 Barınma Yardımı başvuruları nereden yapılacak sizler için derledik. İl ve İlçelerdeki ve şubeleri, Ailelerden gelen barınma yardımı destek ödemesi taleplerini topluyor. Daha sonra verilen taleplerden şartları taşıyan uygun ailelere ödemeler gerçekleştiriliyor.

Ailelere 25 bin TL barınma yardım ödemesi yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza önemli hizmetler sunuyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere destek ve yardım ödemelerine devam ediyor! Bakanlıktan yapılan açıklamada 25 bin TL'ye kadar barınma yardımı dar gelirli aileler için verilmeye başlandığı belirtildi. 25 bin TL'ye kadar uzanan barınma yardımı ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Peki Barınma yardımı nedir? Barınma yardımı ne kadar, kimler yararlanabiliyor? 25 Bin TL'ye kadar Barınma yardımından belli şartları taşıyan aileler yararlanabiliyor! İşte Barınma yardımı almak için gerekli şartlar ve başvuru detayları...

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