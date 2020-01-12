Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza önemli hizmetler sunuyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere destek ve yardım ödemelerine devam ediyor! Bakanlıktan yapılan açıklamada 25 bin TL'ye kadar barınma yardımı dar gelirli aileler için verilmeye başlandığı belirtildi. 25 bin TL'ye kadar uzanan barınma yardımı ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Peki Barınma yardımı nedir? Barınma yardımı ne kadar, kimler yararlanabiliyor? 25 Bin TL'ye kadar Barınma yardımından belli şartları taşıyan aileler yararlanabiliyor! İşte Barınma yardımı almak için gerekli şartlar ve başvuru detayları...

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