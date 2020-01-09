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  • 09.01.2020 14:26
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 14:31

Sıfır konutta yüzde 0.79 resmen başladı! İşte 120 ve 180 aylık banka oranları hesaplama

9 Ocak konut kredisi 0,79 oranı hangi bankalarda? Sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda resmi açıklama gelmişti ve ev alacak vatandaşları sevindiren haber verilmişti. Geçtiğimiz hafta Bakan Albayrak 'ın müjdesini verdiği konut kredisi faiz indirimi sonrası açıklama yapan Bankası, konutta kredi faizlerinin 0.79'a düştüğünü dün duyurmuştu. Vakıfbank, Ziraat Katılım ve kampanyayı resmen başlattı ve şartlarını duyurdu. Buna göre her bankada farklı vade, üst limit ve oran sunulduğu görüldü. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Detaylar takvim.com.tr sayfasında sizlerle

Sıfır konutta yüzde 0.79 resmen başladı

9 Ocak konut kredisi 0,79 faiz oranı hangi bankalarda? Kamu bankaları, yüzde 0.99 olan konut kredisi faizlerini bir kampanya düzenleyerek sıfır konutlar için yüzde 0.79'a düşürdü. Vakıfbank, 180 aya varan vadede 1 milyon liraya kadar yüzde 0.79 avantajı sunuyor. Ziraat Katılım, 120 aya varan vadelerde 500 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 0.79 kampanyası düzenliyor. Vakıf Katılım ise 60 aya varan vadelerde yüzde 0.79 finansman oranı uyguluyor. 61 ay ile 120 ay arasında oran yüzde 0.94'e yükseliyor. Detaylar takvim.com.tr sayfasında sizlerle. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

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