9 Ocak konut kredisi 0,79 faiz oranı hangi bankalarda? Kamu bankaları, yüzde 0.99 olan konut kredisi faizlerini bir kampanya düzenleyerek sıfır konutlar için yüzde 0.79'a düşürdü. Vakıfbank, 180 aya varan vadede 1 milyon liraya kadar yüzde 0.79 avantajı sunuyor. Ziraat Katılım, 120 aya varan vadelerde 500 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 0.79 kampanyası düzenliyor. Vakıf Katılım ise 60 aya varan vadelerde yüzde 0.79 finansman oranı uyguluyor. 61 ay ile 120 ay arasında oran yüzde 0.94'e yükseliyor. Detaylar takvim.com.tr sayfasında sizlerle. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

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