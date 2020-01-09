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  • 09.01.2020 15:11
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 15:11

? ? 2020 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvurusu devam eden TOKİ 100 bin sosyal konut projine kayıt yaptıran vatandaşlar kura çekiminin tarihini araştırmaya başladı. Başvuru yapamayan adaylar ise başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, ? ? 2020 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ kura çekimi ne zaman?

e Devlet giriş ile TOKİ başvuruları nasıl yapılır? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 bin sosyal konut projesinin 2020 yılı için başvuru yapan vatandaşlar kuraları iple çekmeye başladı. Asgari ücretli ve dar gelirliyi ev sahibi yapmayı amaçlayan projede başvuru süreci tamamlanıyor. Henüz başvuru yapamadıysanız ellerinizi çabuk tutmanızda fayda var. Peki, e Devlet TOKİ başvuru nasıl yapılır? TOKİ kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ'nin internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, başvurular için son tarihin 15 Ocak 2020 olduğu belirtildi.

2+1 ve 3+1 konut imkanı sunan projede asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek.

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