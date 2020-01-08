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  • 08.01.2020 10:53
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 10:53

Aralık’ta en yüksek yüzde 5.17 ile 'den

Aralık ayında en yüksek aylık , yurt içi üretici fiyat endeksi () ile indirgendiğinde yüzde 5.22, tüketici fiyat endeksi () ile indirgendiğinde ise yüzde 5.17 BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti.

Aralık ayının kazandıranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun () verilerine göre, ile indirgendiğinde;
- külçe altın yüzde 2.00,
- euro yüzde 1.81,
- dolar yüzde 1.29,
- devlet iç borçlanma senetleri () yüzde 0.56,
- mevduat i (brüt) yüzde 0.10 kazandırdı.
ile indirgendiğinde;
- külçe altın yüzde 1.95,
- euro yüzde 1.76,
- dolar yüzde 1.24,
- DİBS yüzde 0.51,
- mevduat faizi (brüt) yüzde 0.05 kazandırdı.
Üç aylık değerlendirmede DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.55, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 6.06 ile en yüksek sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.39 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24.34, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 15.97 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.99 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.93, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 18.96 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;
- külçe altın yüzde 21.38,
- mevduat faizi (brüt) yüzde 13.52,
- yüzde 12.26,
- dolar yüzde 2.52,
- euro yüzde 0.07 yatırımcısına kazandırdı.
TÜFE ile indirgendiğinde;
- külçe altın yüzde 16.51,
- mevduat faizi (brüt) yüzde 8.98,
- BIST100 yüzde 7.76 kazandırırken;
- dolar yüzde 1.58,
- euro yüzde 3.93 yatırımcısına kaybettirdi.

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