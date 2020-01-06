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  • 06.01.2020 17:42
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 17:47

S&P'den flaş açıklama: " ve gerilimi Körfez bölgesindeki riski artırdı!"

’nin ’yi öldürmesinin ardından iki ülke arasında yaşanan gerilim ekonomiye de yansıdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart&Poor’s (S&P), ABD ile arasında artan gerilimin Körfez bölgesindeki riskleri arttırdığını duyurdu.

İran ve ABD gerilimi Körfez bölgesindeki riski artırdı!

S&P'den yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı 'nin tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmelerin Körfez bölgesinde riskleri arttırdığı belirtildi.

Açıklamada, artan risklere rağmen S&P'nin halen bölge için temel senaryosunun "ABD ve İran arasında tam kapsamlı askeri bir karşılaşmanın olmayacağı" yönünde bulunduğu aktarıldı.

Körfez ülkelerine ilişkin ülke kredi derecelendirmelerinin mevcut bölgesel oynaklıkları yansıttığı belirtilen açıklamada, gerilimin artması durumunda yükselen fiyatlarından gelen gelirin petrol üreticisi ülkelerin olası sermaye çıkışının etkilerini telafi edebileceği kaydedildi.

Bölgesel risklerin, gelecek dönemde temel senaryodaki öngörülerin üzerinde artış göstermesi durumunda , Kuveyt, ve 'ın dış varlık seviyeleri nedeniyle daha korunaklı olduğu belirtilen açıklamada, olası sermaye çıkışlarına ilişkin Bahreyn ve Katar'ın daha kırılgan olduğu bildirildi.

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