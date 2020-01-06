Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde dikkat çeken detay! Rus komutanlar...

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için bugün başkent Tahran'da büyük bir cenaze töreni gerçekleştiriliyor, cenaze namazını bizzat İran'ın dini lideri Hamaney kıldırdı. Hamaney, doğrudan kendisine bağlı komutanın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen anma törenine ise Rus komutanlar da katıldı. İşte dünyanın izlediği cenazeden flaş detaylar.

06.01.2020 13:33 - Son Güncelleme: 06.01.2020 13:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





