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Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde dikkat çeken detay! Rus komutanlar...

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için bugün başkent Tahran'da büyük bir cenaze töreni gerçekleştiriliyor, cenaze namazını bizzat İran'ın dini lideri Hamaney kıldırdı. Hamaney, doğrudan kendisine bağlı komutanın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen anma törenine ise Rus komutanlar da katıldı. İşte dünyanın izlediği cenazeden flaş detaylar.

06.01.2020 13:33 - Son Güncelleme: 06.01.2020 13:42
Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde dikkat çeken detay! Rus komutanlar...

ABD'nin İran'ın en önemli komutanını füzeyle vurmasıyla Ortadoğu alev aldı. ABD-İran gerilimi doruğa çıkarken, Kasım Süleymani'nin cenazesi için bugün tüm gözler Tahran'da ancak bir başka başkentten çarpıcı fotoğraflar geldi.

Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde dikkat çeken detay! Rus komutanlar...

İran'ın başkentinde toplanan kalabalıkların ucu bucağı yok, caddeler insan seliyle tamamen dolu.

Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde dikkat çeken detay! Rus komutanlar...

Bugün İran'ın başkenti Tahran'da Süleymani için şimdiye kadar düzenlenen en büyük cenaze töreni gerçekleştiriliyor.

Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde dikkat çeken detay! Rus komutanlar...

Tahran'dan fotoğraflar servis eden uluslararası haber ajansları, sabahın erken saatlerinden itibaren kalabalıkların İslam Devrimi Meydanı'nı doldurduğunu bildiriyor.

Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde dikkat çeken detay! Rus komutanlar...

Reuters, İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in Süleymani'nin cenazesini bizzat kıldıracağını 'son dakika' koduyla duyurdu.

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