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  • 06.01.2020 17:48
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 17:48

haftanın ilk günü yükselişte! 6 Ocak canlı dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu? İşte döviz kurları

Haftanın ilk işlem gününde ın inişli çıkışlı seyri devam ediyor. 6 Ocak Pazartesi günü dolar ve eurodaki son durum, günün çok araştırılanları arasında yerini aldı. ABD ile İran gerginliğinin ardından, Irak'ın topraklarındaki yabancı askerleri azaltacağını açıklamasıyla tırmanan gerilimin etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi'deki (BİST100) kayıplar yüzde 2.0'yi aştı. Peki, canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte 6 Ocak Pazartesi döviz kurlarında güncel durum...

Dolarda artış! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar ve euroda güncel durum, piyasadaki gelişmeleri yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar dolar ve eurodaki son durumu öğrenmek istiyor. Geçen hafta ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası hızlı bir şekilde yükseldi. Dolar 5,9720 liradan, euro ise 6,6700 liradan haftaya başladı. Aynı dakikalarda İstanbul Kapalıçarşı'da 5,97 liradan alınan dolar, 5,9720 liradan, 6,6680 liradan alınan euro ise 6,6700 liradan satıldı. Son kapanışta dolar 5,97, euro ise 6,66 liradan satılmıştı. İşte 6 Ocak canlı dolar ve euro fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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