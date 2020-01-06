Dolar ve euroda güncel durum, piyasadaki gelişmeleri yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar dolar ve eurodaki son durumu öğrenmek istiyor. Geçen hafta ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası hızlı bir şekilde yükseldi. Dolar 5,9720 liradan, euro ise 6,6700 liradan haftaya başladı. Aynı dakikalarda İstanbul Kapalıçarşı'da 5,97 liradan alınan dolar, 5,9720 liradan, 6,6680 liradan alınan euro ise 6,6700 liradan satıldı. Son kapanışta dolar 5,97, euro ise 6,66 liradan satılmıştı. İşte 6 Ocak canlı dolar ve euro fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?