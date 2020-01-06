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  • 06.01.2020 17:17
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 17:17

ın gramı yükselişini sürdürüyor |

Son haftalarda dünyada yaşanan küresel krizler nedeniyle yükseliş trendine giren da yukarı yönlü hareket bugün de devam etti. KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı 303 bin 100 liraya yükseldi.

Altının gramı yükselişini sürdürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart ın kilogramı 303 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 297 bin 50 lira, en yüksek 303 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artışla 303 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 456 milyon 498 bin 289,93 lira, işlem miktarı ise 1.513,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 464 milyon 333 bin 770,17 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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