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  • 06.01.2020 15:13
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 15:13

endeksi aralıkta geriledi

tarafından yayımlanan geçici verilere göre endeksi, Aralık 2019'da TÜFE bazında 1,20 puan azalarak 76,17'ye düştü.

Reel efektif döviz kuru endeksi aralıkta geriledi

endeksi, Aralık 2019'da TÜFE bazında 1,20 puan azalarak 76,17'ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 2019 yılının aralık ayında bir önceki aya kıyasla 1,20 puan azalışla 76,17'ye indi. Endeks, kasım ayında 77,37 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 2,19 puan azalarak 82,07'den 79,88'e geriledi.

Türk lirasının değeri, 2019'un aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,20 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,87 puan azaldı.

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