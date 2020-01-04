76 kamu kurumuna personel alınacak

Hükümet, bu yıl da gençlere iş kapısı açmak için hem kamuda hem de özel sektörde istihdam seferini kesintisiz sürdürecek. Bu yıl kamu kurumlarına 60 bine yakın personel alınacak. Bir yandan da İŞKUR, internet sayfası üzerinden toplam 76 kamu kurumunun ve belediyenin personel alımı yapacağını duyurdu. Engelli ve engelsiz kadrolara yaklaşık 2 bin 500 personel alımı için ilana çıkıldı.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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