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76 kamu kurumuna personel alınacak

Hükümet, bu yıl da gençlere iş kapısı açmak için hem kamuda hem de seferini kesintisiz sürdürecek. Bu yıl kamu kurumlarına 60 bine yakın personel alınacak. Bir yandan da , sayfası üzerinden toplam 76 kamu kurumunun ve belediyenin personel alımı yapacağını duyurdu. Engelli ve engelsiz kadrolara yaklaşık 2 bin 500 personel alımı için ilana çıkıldı.

76 kamu kurumuna personel alınacak
Hükümet, bu yıl da gençlere iş kapısı açmak için hem kamuda hem de seferini kesintisiz sürdürecek. Bu yıl kamu kurumlarına 60 bine yakın personel alınacak. Bir yandan da , sayfası üzerinden toplam 76 kamu kurumunun ve belediyenin personel alımı yapacağını duyurdu. Engelli ve engelsiz kadrolara yaklaşık 2 bin 500 personel alımı için ilana çıkıldı.

HAZAL ATEŞ

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