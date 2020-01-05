Herhangi bir maddi geliri olmayan vatandaşlara büyük bir müjde geldi. SGK SSK ve Bağkur'lu olmayan yani sigortası olmayana 600 liradan fazla verilecek. Bu anlamda hiçbir işte çalışmamış olanlar devletten emekli maaşı alabilir mi? Çalışma hayatı boyunca hiç prim ödememiş olanlar için emekli olmak mümkün mü? Yaşlılık aylığı almanın şartları ve gereklilikleri neler? Ayrıca emekli gelirinin de olmaması gerekiyor. Hesaplama asgari ücretin asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarı üzerinden yapılıyor. Tüm bu soruların cevaplarını takvim.com.tr'de derledik.

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