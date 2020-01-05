İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam kapıda.İstanbul Fırıncılar Odası zam talebini yineledi. Talep kabul görürse, İstanbul'da ekmeğin gramajı 250 gramdan 200'e düşecek. Fiyatı ise 1 lira 50 kuruş olacak.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıklamasında "Şuan 250 gram İstanbul da 1,5 biz 200 gram 1 buçuk talep ettik bu fiyatın çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Ankara'da ekmek fiyatları 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükselmişti.