Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Çanakkale ve Tekirdağ'da iş dünyasına önemli açıklamalarda bulundu ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
İLGİ YOĞUNDU
Çanakkale ve Tekirdağ ziyareti kapsamında iş insanlarına hitap eden, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak'a ilgi hayli yoğundu.
TEŞEKKÜR KLİBİ PAYLAŞTI
Bakan Albayrak,Çanakkale ve Tekirdağ halkının ilgisini karşılıksız bırakmadı. Twitter hesabından Çanakkale ve Tekirdağ ziyareti sırasında yaşanan anların derlendiği özel bir video paylaşan Albayrak, videolara "#Türkiyeiçindeğişimbaşlıyor" notunu düştü.
İLGİ YOĞUNDU
Çanakkale ve Tekirdağ ziyareti kapsamında iş insanlarına hitap eden, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak'a ilgi hayli yoğundu.
Teşekkürler Çanakkale#TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/eovAOhP31l— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 3, 2020
Teşekkürler Tekirdağ#TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/C7oB3wK21R— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 3, 2020
TEŞEKKÜR KLİBİ PAYLAŞTI
Bakan Albayrak,Çanakkale ve Tekirdağ halkının ilgisini karşılıksız bırakmadı. Twitter hesabından Çanakkale ve Tekirdağ ziyareti sırasında yaşanan anların derlendiği özel bir video paylaşan Albayrak, videolara "#Türkiyeiçindeğişimbaşlıyor" notunu düştü.
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