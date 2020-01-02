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  • 02.01.2020 11:42
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 11:42

da KDV indirimi müjdesi! 2020 oranı ne kadar?

sektörüne KDV müjdesi geldi. 2018 Kasım'da enflasyonla mücadele kapsamında mobildaya uygulanan KDV indirimi 2019 Haziran'da sona ermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayral'tan mobilya sektörüne müjdeli haber geldi. Peki, mobilyada KDV indirimi ne kadar? 2020 oranı ne kadar oldu?

2020 mobilya KDV oranı ne kadar?

da KDV indirimi ne kadar? Enflasyonla mücadele kapsamında 2018 Kasım ayında başlayan mobilyada KDV indirimi 2019 Haziran ayında sona ermişti. Mobilya sektörü temsilcileri tarafından indirimin sona ermesinin ardından KDV indiriminin sabitlenerek devam etmesni bekleniyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjdeli haber geldi. Peki, mobilyada KDV indirimi ne kadar? 2020 oranı ne kadar oldu?

MOBİLYADA KDV İNDİRİMİ

Çanakkale'de iş insanları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılın son öncü rakamları, hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor." dedi. Bakan Albayrak, "2019 son çeyrekte yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak ayrıca piyasalara KDV müjdesi de verdi. Albayrak, "Mobilyada KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredilerini yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü." açıklamasında bulundu.

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