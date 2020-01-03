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  • 03.01.2020 14:24
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 14:27

2020'nin müjdesi 4D'li Taşeron işçilere geldi! , , ...

2020 yılına girdiğimiz şu günlerde bir müjde de 4D'li Taşeron işçilere geldi. Bu bağlamda haberimizde taşeron işçiler ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimizde topladık. Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin mali hakları ilk açıklandığında Çalışma Bakanlığı, işçilere 2020 yılına kadar yüzde 4 zam yapılacağını bildirdi. Bu zam oranına dair en çarpıcı gelişme ise 2019 asgari ücret zammı sonrası yaşandı. , , ikramiye, tayin konularında, asgari ücrete göre maaş zammı olacak mı olmayacak mı? Tüm merak edilen soruların cevaplarını ara başlıklar altında bulabilirsiniz.

2020'nin müjdesi 4D'li Taşeron işçilere geldi! Ek zam...

4D'li Taşeron işçi statüsünde olanlar haklarında yapılacak olan düzenlemeleri merakla bekliyorlar. Taşeron olarak başlayıp kadroya geçen işçilerin maaşlarında ne kadar artış olacak? Ek zam, yüzdelik dilim, ikramiye ve tayin konularında merak edilen tüm soruların detayları haberimizde. Yüzdelik Dilim ile Ek Zam Taşeron işçilerin 2020 yılından maaş konusunda bir diğer beklentisi yüzdelik dilim. Zira bu konuda bazı taşeron işçiler dava açıp kazanmışlardı. Hatta bir sendika tüm üyeleri için toplu halde yüzdelik dilim farkının ödenmesi başvurusunda bulundular. Bu kapsamda taşeron işçiler 2020 yılında yüzdelik dilim ile ek zam talep ediyorlar. Detaylar takvim.com.tr'de

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