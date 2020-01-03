4D'li Taşeron işçi statüsünde olanlar haklarında yapılacak olan düzenlemeleri merakla bekliyorlar. Taşeron olarak başlayıp kadroya geçen işçilerin maaşlarında ne kadar artış olacak? Ek zam, yüzdelik dilim, ikramiye ve tayin konularında merak edilen tüm soruların detayları haberimizde. Yüzdelik Dilim ile Ek Zam Taşeron işçilerin 2020 yılından maaş konusunda bir diğer beklentisi yüzdelik dilim. Zira bu konuda bazı taşeron işçiler dava açıp kazanmışlardı. Hatta bir sendika tüm üyeleri için toplu halde yüzdelik dilim farkının ödenmesi başvurusunda bulundular. Bu kapsamda taşeron işçiler 2020 yılında yüzdelik dilim ile ek zam talep ediyorlar. Detaylar takvim.com.tr'de

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