Detaylar netleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Ne kadar emekli maaşı alırım?

Ne kadar emekli maaşı alırım? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri emekli maaş zammında belirleyici etken oldu. Bu yıl emeklilere 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. Emekli vatandaşlar şimdi SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
SSK ve BAĞKUR emeklileri ise 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI
Bağ-Kur emeklisi esnaf için eski emekli maaşı: 1675 TL
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1784 TL
Bağ-Kur emeklisi tarım için eski emekli maaşı: 1249 TL
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1330 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan) için eski emekli maaşı: 1983 TL
Ocak 2020 Emekli maaşı: 2.112 TL
SSK (2000 sonrası emekli olan) için eski emekli maaşı: 1182 TL -
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1259 TL
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