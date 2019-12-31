1 Ocak 2020 yılı ile birlikte hayatımızda çok sayıda şey değişecek. Asgari ücret, AGİ, kredi faiz oranları, işsizlik maaşı zamları ile birlikte vergi, harç, ceza zam oranları da belli oldu. Sayfamızda bu zam oranları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak. Zamlı maaşlar Ocak'tan sonra yatırılacak.

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