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  • 01.01.2020 10:03
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 10:03

, , , ve 'de ne kadar oldu? İşte vergi, harç, ceza zam oranları...

Yeni yılla birlikte hayatımızda pek çok değişiklik olacak. İşte gayrimenkulden enerjiye, 'ten kredi oranlarına 2020 ile birlikte gelecek değişiklikler... Bu bağlamda gayrimenkul alım satımında, tapu harcı devletin ve özel şirketlerin belirleyeceği gerçek değer üzerinden ödenecek. Vergi, harç, ceza ve diğer kamu alacakları ödemesi kamu bankalarından ya da PTT aracılığıyla yapılabilecek. 2018 yılı brüt satış hasılatı 10 milyon ve üzeri olan firmalar e-fatura ve e-defter kullanacak. İşte , , , ve BES ne kadar oldu? İşte vergi, harç, ceza zam oranları takvim.com.tr'de

1 Ocak'tan itibaren hayatımızda neler değişecek?

1 Ocak 2020 yılı ile birlikte hayatımızda çok sayıda şey değişecek. Asgari ücret, AGİ, kredi faiz oranları, işsizlik maaşı zamları ile birlikte vergi, harç, ceza zam oranları da belli oldu. Sayfamızda bu zam oranları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak. Zamlı maaşlar Ocak'tan sonra yatırılacak.

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HaberlerEkonomi HaberleriAsgari ücret, AGİ, kredi faiz oranları, işsizlik maaşı ve BES 1 Ocak 2020'de ne kadar oldu? İşte vergi, harç, ceza zam oranları...
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