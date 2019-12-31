2019 yılı Milli Piyango büyük ikramiye tutarı ne kadardı? 2019 Milli Piyango büyük ikramiyesine ne oldu?

2019 yılındaki çekilişlerde 70 milyonluık ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etmişti. Yıl boyunca ikramiyesini almayan talihli pek çok kez gündem olmuştu. Bugün 2019 yılı yılbaşı Milli Piyango 70 milyon TL'lik bilet hakkında açıklama geldi. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide ''70 milyon TL ikramiyeli Milli Piyango bileti zaman aşımına uğramıştır'' ifadeleri kullanıldı. Böylece 2019 yılı Milli Piyango büyük ikramiye tutarı ne kadardı sorusu yanıt bulmuş oldu.

2019 YILI MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADARDI?

80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulmasına sayılı saatler kala Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği "7615536" numaralı tam biletin sahibi parasını almadı. Bu nedenle 70 milyonluk 2019 Milli Piyango ikramiyesi Hazine'ye devretti.