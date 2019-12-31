Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.12.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 17:35

2019 yılı Milli Piyango büyük ikramiye tutarı ne kadardı? 2019 Milli Piyango büyük ikramiyesine ne oldu?

2020 yılı yılbaşı çekilişleri milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de başladı. Heyecanla sonuçları bekleyen vatandaşlar 2019 yılı Milli Piyango büyük ikramiye tutarı ne kadardı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 Milli Piyango büyük ikramiyesine ne oldu?

2019 yılı Milli Piyango büyük ikramiye tutarı ne kadardı?

2019 yılındaki çekilişlerde 70 milyonluık ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etmişti. Yıl boyunca ikramiyesini almayan talihli pek çok kez gündem olmuştu. Bugün 2019 yılı yılbaşı Milli Piyango 70 milyon TL'lik bilet hakkında açıklama geldi. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide ''70 milyon TL ikramiyeli Milli Piyango bileti zaman aşımına uğramıştır'' ifadeleri kullanıldı. Böylece 2019 yılı Milli Piyango büyük ikramiye tutarı ne kadardı sorusu yanıt bulmuş oldu.

2019 YILI MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADARDI?

80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulmasına sayılı saatler kala Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği "7615536" numaralı tam biletin sahibi parasını almadı. Bu nedenle 70 milyonluk 2019 Milli Piyango ikramiyesi Hazine'ye devretti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2019 yılı Milli Piyango büyük ikramiye tutarı ne kadardı? 2019 Milli Piyango büyük ikramiyesine ne oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri