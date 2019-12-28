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  • 28.12.2019 16:30
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 16:30

2020 ne kadar oldu? AGİ tablosuna göre bekar, 1-2-3 çocuklu kişi ne kadar ödeme alacak?

2020 ne kadar oldu? 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar perşembe günü netlik kazandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bu hafta açıkladı. Vatandaşlar asgari ücret zam oranının açıklanmasının ardından 2020 yılında AGİ'nin ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. Peki, AGİ tablosuna göre bekar, 1-2-3 çocuklu kişi ne kadar ödeme alacak? İşte AGİ tablosuna göre ödenecek tutarlar...

2020 AGİ ne kadar oldu?

Bu haftanın en çok araştırılanları arasında asgari ücret ve AGİ zam oranı hakkındaki detaylar yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için geçerli olan asgari ücreti açıkladı. Peki, 2020 AGİ ne kadar oldu? AGİ tablosuna göre bekar, 1-2-3 çocuklu kişi ne kadar ödeme alacak? İşte o tablo...

ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Ocak'tan sonra yatırılacak.

Bakan Selçuk, açıklamasında, asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Selçuk, evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücretin 2 bin 479 lira 21 kuruş olduğunu söyledi.

"Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı." diyen Selçuk, "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON ORANININ ÇOK ÜZERİNDE BİR ARTIŞ SAĞLAMIŞ OLDUK"

Selçuk, "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık." şeklinde konuştu.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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