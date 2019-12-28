Bu haftanın en çok araştırılanları arasında asgari ücret ve AGİ zam oranı hakkındaki detaylar yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için geçerli olan asgari ücreti açıkladı. Peki, 2020 AGİ ne kadar oldu? AGİ tablosuna göre bekar, 1-2-3 çocuklu kişi ne kadar ödeme alacak? İşte o tablo...

ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Ocak'tan sonra yatırılacak.

Bakan Selçuk, açıklamasında, asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Selçuk, evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücretin 2 bin 479 lira 21 kuruş olduğunu söyledi.

"Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı." diyen Selçuk, "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON ORANININ ÇOK ÜZERİNDE BİR ARTIŞ SAĞLAMIŞ OLDUK"

Selçuk, "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık." şeklinde konuştu.