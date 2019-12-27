1 Ocak'ta asgari ücret yüzde 15 zamlanacak. Bekarlar için asgari ücret 303,8 lira artışla 2 bin 324 liraya çıkacak. AGİ 220-375 lira, işsizlik maaşı da bin 168-2 bin 336 lira aralığına çıkacak.
Herkesin merakla beklediği asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, oy çokluğuyla alınan kararla, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti net 2 bin 324 lira 70kuruş, brüt 2 bin 943 lira olarak belirledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.