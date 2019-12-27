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e yüzde 15 ! 2020 asgari ücret ne kadar oldu?

1 Ocak'ta yüzde 15 lanacak. Bekarlar için asgari ücret 303,8 lira artışla 2 bin 324 liraya çıkacak. 220-375 lira, maaşı da bin 168-2 bin 336 lira aralığına çıkacak.



Herkesin merakla beklediği asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, oy çokluğuyla alınan kararla, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti net 2 bin 324 lira 70 kuruş, brüt 2 bin 943 lira olarak belirledi.

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