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  • 31.12.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 18:08

70 milyonluk ikramiye Hazine'ye devretti!

80 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini bulmasına sayılı saatler kala Milli Piyango İdaresi’nin 2019 Yılbaşı Çekilişi’nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği “7615536” numaralı tam biletin sahibi parasını almadı. Bu nedenle 70 milyonluk 2019 Milli Piyango ikramiyesi Hazine’ye devretti.

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide ''70 Milyon TL ikramiyeli Milli Piyango bileti zaman aşımına uğramıştır'' ifadeleri kullanıldı.

Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı '7615536' numaralı tam bilete isabet etti.

Aradan tam olarak 365 gün geçmesine rağmen 70 milyonluk ikramiye hala talihlisine ulaşamadı. Milli Piyango İdaresi ise talihlinin her an parayı almaya gelebileceği hesaba katarak parayı hazır tutmuştu.

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Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl.

KAYBI NE KADAR?
Talihli ikramiyeyi hemen alsaydı, mevduata yatırdığında aylık yaklaşık 1,2 milyon lira faiz alabilecekti. Bilet sahibi geçen 295 gündeki faiz getiri kaybı, yaklaşık 11 milyon lira olarak belirlenmişti.

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