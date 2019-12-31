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  • 31.12.2019 16:52
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 16:52

nedir? ve ne kadar ödeniyor?

'nun büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda başladı. Yılbaşı özel Milli Piyango sonuçlarını heyecanla bekleyen vatandaşlar detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda günün araştırılanları arasında Milli Piyango yer alıyor. Peki, Milli Piyango ? ve ne kadar ödeniyor? İşte merak edilenler...

Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir?

2020 yılı Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişleri noter huzurunda başladı. Bayilerden bilet alan milyonlarca kişi büyük bir sabırsızlıkla sonuçları beklemeye başladı. Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda başladı. Yılbaşı özel Milli Piyango sonuçlarını heyecanla bekleyen vatandaşlar detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor.

MİLLİ PİYANGO TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

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