Buzağı desteklemeleri bugün ödenecek mi? 2019 yılının bitmesine saatler kala vatandaşlar ödemeler ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yıl bitmeden ödemelerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, buzağı desteklemeleri bugün ödenecek mi? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Ödemelerin Aralık ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.