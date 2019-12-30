Yerli otomobil için sıraya girdiler! Sipariş yağıyor!

Ülkemizin Vizyon projelerinden biri olan 'Türkiye'nin Otomobili' geçtiğimiz hafta görücüye çıktı. Hem teknolojik özellikleri hem de tasarım ile kamuoyundan tam not alan Türkiye'nin Otomobili'ne şimdiden sipariş yağdı. Yalnızca Devlet Malzeme Ofisi, 30 bin adet sipariş vereceğini açıkladı. Taksici esnafı da 20 binin üzerinde alım yapacağını kamuoyuna duyurdu. Ayrıca özel şirketler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, spor kulüpleri ve tüketicilerin de siparişleri ile birlikte Türkiye'nin Otomobili'ne talep şimdiden 100 bini aştı.

TAKSİCİLER ODASI'NDAN 17 BİN SİPARİŞ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu yerli otomobille ilgili daha önce, "Sektör olarak çok heyecanlıyız. Uzun zamandır beklediğimiz bir projeydi. Nasıl ki yerli ve milli bir yazılım bilinci ile bugüne kadar hareket ettiysek, aynı bilinci değerli yolcularımızı taşıdığımız araçlarımız için de taşıyoruz. Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile bu anlamda destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz. Yerli otomobil görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ MALATYASPOR'DAN SİPARİŞ GELDİ

Yeni Malatyaspor'dan yerli otomobil atağı geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili bilgi veren Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Ülkemiz adına bu büyük önem taşıyan yerli otomobil hamlesine biz de kulüp olarak katkı sunmak istedik. Kulüp olarak bu milli seferberliğe katkı sunmak için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"5 BİN ADET ALMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Encan Aydoğdu,"Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Sektör olarak ilk aşamada 1000, daha sonra da 3 yıllık zaman içerisinde 4 bin daha olmak üzere 5 bin araca talibiz" ifadesini kullandı. Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin 135'i şirket olmak üzere ülke geneline yayılmış 10 bine yakın üyelsinin bulunduğunu, sektörün; 15 bin kişiye doğrudan 50 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağladığı belirtildi.

"İLK TERCİHİMİZ OLACAK"

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, ekonomiye katkısı ve yaratacağı istihdamın yanı sıra şoför esnafının verimlilik seviyesini ve rekabet gücünü yükseltmesine sağlayacağı avantajlardan dolayı Türkiye'nin Otomobili'ni desteklediklerini bildirdi. Mehmet Yiğiner "Ankara Esnaf Odası olarak bundan sonra tamamen yerli elektrikli araçlara geçmek bizim ilk tercih olacak" dedi.

"BATTALGAZİ'YE YERLİ OTO YAKIŞIR"

Battalgazi Belediyesi, sosyal medya hesabından yerli otomobile destek paylaşımı yaptı. Belediye Başkanı Osman Güder'in resmi sosyal medya hesabından, fotomontaj yönetimiyle Battalgazi Belediyesi'nin hizmet aracına döndürülmüş halinin fotoğraflarıyla yapılan paylaşımda, "4x4'lük yerli aracımız en TOGG Battalgazi'mize yakışır. Medeniyetin Kalbi Battalgazi'mizde ki çalışmalarımızda kullanmak üzere yerli ve Milli elektrikli otomobilimiz TOGG' tan şimdiden sipariş vereceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verildi.