Yerli otomobil piyasayı canlandırdı! Telefonlar susmuyor!
Başkan Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli otomobilin Bursa Gemlik'te üretileceğini açıklamasının ardından ilçede gayrimenkul piyasası hareketlendi. Emlakçılar ve müteahhitler, telefonlarının şimdiden susmadığını söyledi. Gayrimenkul Danışmanı Gökhan Kurt, "Fabrikanın Askeri Hara bölgesine yapılacağı duyulduktan sonra Gemlikteki tüm emlakçıların telefonu susmuyor" ifadelerini kullandı.
29.12.2019 16:42
- Son Güncelleme: 29.12.2019 16:42
Gayrimenkul Danışmanı Caner Uzunkaya da, "Yerli ve milli otomobilimizin Gemlikte yapılacak olmasından dolayı gurur duyduk. Fabrikanın Gemlikte olması kesinlikle ilçede gayrimenkul sektörünü etkileyecek ve fiyatları 2 katına çıkaracak diye düşünüyorum. İlçemizi pozitif anlamda etkileyecek bu durumdan dolayı çok mutluyuz."
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