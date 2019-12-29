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Yerli otomobil piyasayı canlandırdı! Telefonlar susmuyor!

Başkan Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli otomobilin Bursa Gemlik'te üretileceğini açıklamasının ardından ilçede gayrimenkul piyasası hareketlendi. Emlakçılar ve müteahhitler, telefonlarının şimdiden susmadığını söyledi. Gayrimenkul Danışmanı Gökhan Kurt, "Fabrikanın Askeri Hara bölgesine yapılacağı duyulduktan sonra Gemlikteki tüm emlakçıların telefonu susmuyor" ifadelerini kullandı.

29.12.2019 16:42 - Son Güncelleme: 29.12.2019 16:42
Yerli otomobil piyasayı canlandırdı! Telefonlar susmuyor!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yerli otomobil için Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak.

Yerli otomobil piyasayı canlandırdı! Telefonlar susmuyor!

22 milyar liraya mal olacağı belirtilen yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Yerli otomobil üretim tesisinin Gemlik'te kurulacağının açıklanması, ilçede emlak piyasasını canlandırdı.

Yerli otomobil piyasayı canlandırdı! Telefonlar susmuyor!

Gemlik'te emlakçılar ve müteahhitler, taleplerin bir günde arttığını söyledi. Gayrimenkul Danışmanı Gökhan Kurt, "Fabrikanın Askeri Hara bölgesine yapılacağı duyulduktan sonra Gemlikteki tüm emlakçıların telefonu susmuyor."

Yerli otomobil piyasayı canlandırdı! Telefonlar susmuyor!

"Gayrimenkul fiyatlarının zaman içinde tavan yapacağından, 2 katına kadar çıkacağından eminiz. Bu durumdan sonra Gemlikten taşınmaz mülk alan herkes kazanır diye düşüyorum. Fırsat bu fırsat, bence kimse kaçırmamalı" dedi.

Yerli otomobil piyasayı canlandırdı! Telefonlar susmuyor!

Gayrimenkul Danışmanı Caner Uzunkaya da, "Yerli ve milli otomobilimizin Gemlikte yapılacak olmasından dolayı gurur duyduk. Fabrikanın Gemlikte olması kesinlikle ilçede gayrimenkul sektörünü etkileyecek ve fiyatları 2 katına çıkaracak diye düşünüyorum. İlçemizi pozitif anlamda etkileyecek bu durumdan dolayı çok mutluyuz."

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