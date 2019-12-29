Yerli otomobil piyasayı canlandırdı! Telefonlar susmuyor!

Gayrimenkul Danışmanı Caner Uzunkaya da, "Yerli ve milli otomobilimizin Gemlikte yapılacak olmasından dolayı gurur duyduk. Fabrikanın Gemlikte olması kesinlikle ilçede gayrimenkul sektörünü etkileyecek ve fiyatları 2 katına çıkaracak diye düşünüyorum. İlçemizi pozitif anlamda etkileyecek bu durumdan dolayı çok mutluyuz."