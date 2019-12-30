Taşeron işçi - Kadroya geçen KHK'lı 4/D'li taşeron işçiler için son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca işçi 2020 yılı Ocak ayı tediye miktarını merak ediyor. 2020 yılı Ocak ayında taşeron işçiden kadrolu işçi sınıfına geçenler ile kadrolu kamu işçileri ilave tediye ödemesi alacak. İşçiler ilave tediye ödemelerinin ilk taksitlerini Ocak ayı sonunda alacak. İlave tediye ödemeleri , işçilerin aldığı maaşa göre hesaplanmaktadır. Brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamada en düşük ilave tediye ödemesi , asgari ücret+yüzde 4 zam üzerinden yatırılacak. Peki KHK'lı 4/D'li taşeron için enflasyon ve asgari ücret zammı ne oldu? İşte taşeron işçi enflasyon ve asgari ücret son dakika haberleri takvim.com.tr'de.

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