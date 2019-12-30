Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, buzağı desteklerinin ödeneceğine dair sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede yayılan iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Detaylar takvim.com.tr'de. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödenecek." ifadesini kullanmıştı. 2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde verilen destek ödemelerinin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Buzağı desteklemeleri yıl içerisinde iki kez gerçekleştiriliyor.

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