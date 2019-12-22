Taşeron işçilere 2020 yılının Ocak ayında yüzde 4 oranında maaş zammı yapılacak. Peki mahkemelerin verdiği yüzdelik dilim kararları sonrasında maaşlara ikinci bir zam yapılır mı? Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilere 2019 Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yapılacak zamlardan faydalandı.

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