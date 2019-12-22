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  • 22.12.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 11:48

4/D’li taşeron işçilere müjde! Maaşlarına 2 yapılacak mı?

4/D’li taşeron işçilere müjde geldi mi? Maaşlarına yapılacak mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Taşeron işçilerin maaşlarının e göre ayarlanması konusunda mahkeme kararları bulunuyor. Bu kararlar ile taşeron işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşları ve asgari ücret tutarı arasında ki oran korunuyor. Ancak bu mahkemeler tarafından alınan bu kararlar tüm işçileri kapsamıyor. Yalnızca dava açan işçi lehine verilen bu karar ise tüm işçilere umut ışığı oldu. Bu bağlamda kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor.

4/D’li taşeron işçilere müjde! Maaşlarına 2 zam yapılacak mı?

Taşeron işçilere 2020 yılının Ocak ayında yüzde 4 oranında maaş zammı yapılacak. Peki mahkemelerin verdiği yüzdelik dilim kararları sonrasında maaşlara ikinci bir zam yapılır mı? Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilere 2019 Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yapılacak zamlardan faydalandı.

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