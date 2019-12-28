Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.12.2019 13:17
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 13:17

28 Aralık haberi: , , ...

Taşeron işçiler kadroya alınmalarından sonraki süreç boyunca her altı ayda bir yüzde 4 zam aldılar. ile Taşeron işçilerin 2020 yılından maaş konusunda bir diğer beklentisi yüzdelik dilim. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret maaşlarının ne kadar olacağını ifade etti. Buna göre 2020 yılında yaklaşık asgari ücrete yüzde 15 oranında zam yapılırken, 304 Tl artış gerçekleşti. Bu bağlamda 4-D işçilerinin asgari ücret düzeyine getirilmesi gerekli olacak. Bu konuda daha önce bir karar açıklanmıştı.   Peki taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte 28 Aralık taşeron işçi son dakika zam haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

Taşerondan kadroya geçen 4/D işçilere maaş zammı!

Taşeron İşçi – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 Ocak ayı zammını açıkladı. 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışan taşeron işçiler ne kadar zam alacaklar? 4D'li taşeron işçi ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Taşeron ve kamu işçileri için tediye miktarları belirlendi. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. İşte taşeron son dakika haberleri.. İşte 28 Aralık taşeron işçi son dakika zam haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

Detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri28 Aralık taşeron işçi zam haberi: 4/D’li kadrolu Taşeron işçilere yüzdelik dilim, ek zam, ikramiye ve tayin...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri