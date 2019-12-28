Taşeron İşçi – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 Ocak ayı zammını açıkladı. 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışan taşeron işçiler ne kadar zam alacaklar? 4D'li taşeron işçi ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Taşeron ve kamu işçileri için tediye miktarları belirlendi. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. İşte taşeron son dakika haberleri.. İşte 28 Aralık taşeron işçi son dakika zam haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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