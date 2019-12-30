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  • 30.12.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 10:48

Lise ne kadar? Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Lise 'de ne kadar oldu? Lise öğrencilerinin merak ettiği konulardan biri de stajyer maaşları. Yeni asgari ücretin net 2324 TL olarak belirlenmesinden sonra stajyer maaşlarında da artış olacak. Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret belli oldu. Peki, 2020 lise ? Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Lise stajyer maaşı 2020 ne kadar?

Lise sitejyer maaşlarının 2020 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Asgari ücrete yapılan zammın ardından lise stajyer maaşlarında da artış olacak. 2020 asgari ücretin açıklanmasının ardından stajyerlere verilecek yeni ücretin de miktarı belli oldu. Meslek eğitimi alan öğrencilerin pratik olarak iş başı eğitimleri devam ediyor. Yeni asgari ücret ile birlikte 2020 stajyer maaşları da günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, 'de ne kadar olacak? Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Stajyer maaşları, asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u şeklinde ödenmektedir. Asgari ücret net tutarından Asgari Geçim İndirimi düşülüyor. Çıkan sonucun yüzde 30'u stajyer maaşına tekabül ediyor.

2020 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında işletmelere stajyer desteği verileceğinden stajyer ücretleri asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u şeklinde ödenecek.

2020 yıllnda asgari ücret net 2020 TL oldu. Buna göre, 2020 yılında stajyer maaşları 631 TL olacak.

2.324 (net asgari ücret) - 220,00 (AGİ) = 2.104,00 TL
2.104,00 15 X % 30 = 631 TL

ASGARİ ÜCRET BELİRLİYOR

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit ediliyor. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemiyor. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesna tutuluyor.

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