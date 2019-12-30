2 milyon iş yerine 1.8 milyar TL İşveren, çalışan ve yeni istihdama destek için uygulanan teşvikler yeni yılda da kesintisiz sürerken, yaklaşık 2 milyon işyerine 1.8 milyar liralık asgari ücret desteği verilecek.

İşveren, çalışan ve yeni istihdama destek için uygulanan teşvikler yeni yılda da kesintisiz sürerken, yaklaşık 2 milyon işyerine 1.8 milyar liralık asgari ücret desteği verilecek. Bu yıl 101- 150 lira olarak verilen asgari ücret desteği, 2020 yılında ise tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.





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