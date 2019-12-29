Emeklilere yılbaşında ikramiye verilecek mi? 2020 yılında girmemize kısa bir süre kala, milyonlarca emekli yılbaşı ikramiyesi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. SSK, SGK ve Bağkur emeklileri tarafından son günlerde en çok araştırılan konular arasında 'yılbaşı ikramiyesi' alıyor. Peki, Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Yılbaşı ikramiyesi ödenecek mi? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilmesi konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama yapılırsa haberimizin içeriğinde yer alacak.