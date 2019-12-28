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  • 28.12.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 15:52

Yerli otomobilden Toyota'ya cevap: Teşekkürler hoş buldum

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yerli otomobil tanıtıldı. 2022'de banttan inecek yerli otomobil tüm Türkiye'den büyük heyecan oluşturdu. Yerli otomobilin tanıtılmasından sonra Japon otomotiv devi Toyota'dan yerli otomobil mesajı geldi. Yerli otomobilden Toyota'ya cevap gecikmedi.

Yerli otomobilden Toyota'ya cevap!

Türkiye 60 yıl sonra büyük bir atağa kalkarak yerli otomobilini tanıttı. Tüm dünyada büyük ses getiren Türkiye'nin yerli otomobiline, Japon otomotiv devi Toyota da kayıtsız kalmadı. Toyota Türkiye, resmi Twitter sayfasından bir mesaj yayınlayarak gönülleri fethetti.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN"
Toyota Türkiye'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu yolda emeği geçenlere teşekkürler. Türkiye'nin otomobili aramıza hoş geldin!" ifadeleri kullanıldı.

"TEŞEKKÜRLER, HOŞ BULDUM"
Türjiye'nin Otomobili twitter hesabından yapılan paylaşımda Toyota'nın paylaşım fotoğrafı kullanılarak "Teşekkürler. Hoş buldum. Hazırlanıyorum. 2022'de oradayım." cevabı verildi.

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