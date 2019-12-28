KYK kredisi son dakika haberleri! KYK kredi borcu faizi silindi mi? KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları ve vatandaşların sorun yaşadığı diğer konulara dair düzenleme paketinin Aralık sonunda duyurulacağı öne sürüldü. Bu ekonomi paketi içerisinde KYK öğrenim kredisi borçları yer alacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ