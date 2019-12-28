Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.12.2019 14:35
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 10:03

borçları silinmesi için detaylı kanun teklifi hazırladı! Görüşmeler yapılacak

Milyonlarca kişinin gözü borçlarına yapılacak olan affa çevrilmiş durumda. Ülkemizde KYK borcu olan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bu bağlamda son haftalarda sık sık Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK'nın öğrencilere sunmuş olduğu krediler gündeme gelmektedir. Buna göre milyonlarca üniversite öğrencisi KYK'nın vermiş olduğu borçları zamanında ödeyemediği için yasal takibe takıldı ve icra başlatıldı.

KYK borçları silinecek mi? Kanun teklifi...

KYK kredisi son dakika haberleri! KYK kredi borcu faizi silindi mi? KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları ve vatandaşların sorun yaşadığı diğer konulara dair düzenleme paketinin Aralık sonunda duyurulacağı öne sürüldü. Bu ekonomi paketi içerisinde KYK öğrenim kredisi borçları yer alacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKYK borçları silinmesi için detaylı kanun teklifi hazırladı! Görüşmeler yapılacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri