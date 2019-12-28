TOKİ 100 bin konut başvuruları bir süredir vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 16 Aralık Pazartesi günü başlayan TOKİ 100 bin konut başvurularına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Halk Bankası'nın proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek. Peki, TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ hangi ilde kaçar tane konut yapacak? İşte başvuruya dair bilinmesi gereken detaylar...

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabilecek.

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