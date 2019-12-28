0,79 konut kredisi faiz oranları oldukça fazla merak ediliyor. Kritik gelişmeler de yaşanıyor. Bu bağlamda Bakan Albayrak'tan kredi faiz müjdesi geldi. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada; 1 Ocak itibarıyla özellikle sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı. Şuanda güncel oranlar içerisinde en uygun oran %0,98 ile ING Bank'a ait. Bunu Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank %0,99 faiz oranıyla izliyor. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir.
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