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  • 28.12.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 18:10

Bakan Albayrak açıkladı! İşte Ziraat, Halkbank, konut - taşıt - -

Bakan Albayrak'tan kredi faiz müjdesi! Ziraat, Halkbank, konut - taşıt - ne kadar? Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisindeki güncel faiz oranlarını araştıran vatandaşlara müjdeli haber verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün yaptığı açıklamada kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedi. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte güncel kredi faizleri ve konut faizlerinin ne zaman düşürüleceği merak edilmeye başlandı. Peki, , Vakıfbank, Halkbank, YapıKredi, Akbank, Garanti BBVA kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranları...

0.79 kredi faiz müjdesi! Kredi faiz oranlarında indirim!

0,79 konut kredisi faiz oranları oldukça fazla merak ediliyor. Kritik gelişmeler de yaşanıyor. Bu bağlamda Bakan Albayrak'tan kredi faiz müjdesi geldi. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada; 1 Ocak itibarıyla özellikle sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı. Şuanda güncel oranlar içerisinde en uygun oran %0,98 ile ING Bank'a ait. Bunu Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank %0,99 faiz oranıyla izliyor. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir.

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HaberlerEkonomi HaberleriBakan Albayrak açıkladı! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları - 0.79 kredi faiz müjdesi
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