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  • 27.12.2019 17:18
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 17:22

ve SEDAN iç tasarımı nasıl? Yerli otomobil satış nasıl verilir?

nasıl verilir? Türkiye'nin yerli otomobil ilk kez sahne aldı.Görkemli bir sunum ile tanıtalan yerli otomobilin ön siparişinin nasıl verileceği ise merak ediliyor. Türkiye'nin yerli otomobili görücüye çıktı. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı. Peki yerli otomobil ve sedan iç tasarımı nasıl? Yerli otomobil nasıl verilir?

Yerli otomobil SUV ve sedan iç tasarımı nasıl?

Yerli otomobil ön siparişi nasıl verilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nda konuşma yaptı. Türkiye'nin yerli otomobili görücüye çıktı.Peki Yerli otomobil ön siparişi nasıl verilir? Detaylar haberimizde... İç mekanında son derece modern ve şık hatları dikkat çeken otomobilde en ince ayrıntıların düşünüldüğü görülüyor. İşte Türkiye'nin otomobilinin ortaya çıkan iç mekan ayrıntıları... Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Yerli otomobil SUV ve sedan iç tasarımı nasıl? Yerli otomobil satış ön sipariş nasıl verilir? Detaylar takvim.com.tr'de

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