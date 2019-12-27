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  • 27.12.2019 17:32
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 17:44

TOGG 27 Aralık fiyatı şaşırtacak kaç lira? Yerli otomobil ne zaman seri üretime geçecek?

ne zaman seri üretime geçecek? Fiyatı ne kadar olacak? Soruları şu anda oldukça merak ediliyor. Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor. 2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzalandı. Yerli otomobilin fiyatı bugün yapılacak olan tanıtımla birlikte netleşecek. Kulislerde ise son teknoloji olan aracın fiyatına ilişkin bir çok rakam dolaşıyor. 70-80 bin aralığında olacak diyen de var 300 binden aşağı olmaz diyen de. İşte yerli otomobil detayları

Yerli otomobil fiyatı şaşırtacak kaç lira? İşte detaylar

Yerli yerli otomobil fiyatı şaşırtacak kaç lira? Yerli otomobil ne zaman seri üretime geçecek? Gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin yerli otomobil rüyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla yeniden gerçeğe dönüştü. Türkiye'nin ilk yerli otomobili bugün Gebze'de Erdoğan'ın test sürüşü ile yapılacak. 5 şirketin ortak yaptığı ve maliyeti 10 milyonu bulan ilk yerli otomobilin resmi de yayınlandı. Peki TOGG 27 Aralık yerli otomobil fiyatı şaşırtacak kaç lira? Yerli otomobil ne zaman seri üretime geçecek?

TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(Türkiye'nin otomobili) 2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak."

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