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  • 27.12.2019 17:08
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 17:08

ne zaman satışa sunulacak? (adı) açıklandı mı? İşte özellikleri...

ne zaman satışa sunulacak? Yerli otomobilde bugün tarihi bir gün yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Vatandaşlar bu kapsamda arama motorlarında sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, (adı) açıklandı mı? İşte özellikleri...

Yerli otomobil ne zaman satışa sunulacak?

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı. Peki, Yerli otomobil ne zaman satışa sunulacak? Yerli otomobil ismi (adı) açıklandı mı?

YERLİ OTOMOBİL İSMİ NE OLACAK?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ceo'su Gürcan Karakaş lansmanda yaptığı konuşmada yerli otomobilin ismiyle ilgili "Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız. Dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelini seçtik. 15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesine sahip. Odağımızda özgün teknoloji tasarımları var. Tek şarjla 500 KM'lik menzile sahip." dedi.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin otomobili için "2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." şeklinde konuştu.

YERLİ OTOMOBİL MODELLERİ NELER OLACAK?

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