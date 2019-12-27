Yerli otomobil ne zaman seri üretime geçecek? Fiyatı ne kadar olacak? Soruları şu anda oldukça merak ediliyor. Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor. 2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzalandı. Yerli otomobilin fiyatı bugün yapılacak olan tanıtımla birlikte netleşecek. Kulislerde ise son teknoloji olan aracın fiyatına ilişkin bir çok rakam dolaşıyor. 70-80 bin aralığında olacak diyen de var 300 binden aşağı olmaz diyen de. İşte yerli otomobil detayları

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak.

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