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  • 27.12.2019 15:50
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 15:53

ilk fotoğrafları! Yerli otomobil fiyatı ve özellikleri neler?

tanıtımı şu sıralarda yapılıyor. Vatandaşlar nefesini tuttu yerli otomobil ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan şu sıralarda yerli otomobili tanıtıyor. Tanıtımda yerli otomobilinin adının ne olacağının açıklanması bekleniyor. Tanıtım ile birlikte yerli otomobil fiyatlarının açıklanması bekleniyor. Fiyatlar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. İç mekanında son derece modern ve şık hatları dikkat çeken otomobilde en ince ayrıntıların düşünüldüğü görülüyor. İşte Türkiye'nin otomobilinin ortaya çıkan iç mekan ayrıntıları... İşte yerli otomobil ilk fotoğrafları özellikleri ve fiyatı takvim.com.tr'de

Yerli otomobil ilk fotoğrafları! Yerli otomobil özellikleri neler?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca ilk örneği tamamlanan yerli otomobilin ilk gösterimi bugün yapılıyor. Birçok vatandaş yerli otomobilden ilk görüntüleri merakla araştırmaya başladı. Peki, Yerli otomobil ilk fotoğrafları! Yerli otomobil özellikleri neler? Detaylar haberimizde... Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak göz bebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.
Otomobilin direksiyonunda dikkat çeken detaylar... İşte yerli otomobil ilk fotoğrafları, adı özellikleri ve fiyatı takvim.com.tr'de olacak

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