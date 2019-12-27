Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca ilk örneği tamamlanan yerli otomobilin ilk gösterimi bugün yapılıyor. Birçok vatandaş yerli otomobilden ilk görüntüleri merakla araştırmaya başladı. Peki, Yerli otomobil ilk fotoğrafları! Yerli otomobil özellikleri neler? Detaylar haberimizde... Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak göz bebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

Otomobilin direksiyonunda dikkat çeken detaylar... İşte yerli otomobil ilk fotoğrafları, adı özellikleri ve fiyatı takvim.com.tr'de olacak

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