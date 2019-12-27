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  • 27.12.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 15:44

Tarihi gün geldi! ne zaman çıkıyor? Yerli otomobilin özellikleri neler olacak?

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği de tarihi gün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nın fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi. Vatandaşlar bu kapsamda özellikle şu saatlerde arama motorlarında "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yerli otomobilin özellikleri neler olacak? İşte yerli otomobile dair merak edilen detaylar ve özellikler...

Yerli otomobilin özellikleri neler olacak?

Yerli otomobille ilgili bugün son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Vatandaşların merakla beklediği yerli otomobili bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tanıtacak. Peki, yerli otomobil ne zaman çıkıyor? Yerli otomobilin özellikleri neler olacak? İşte merak edilen son detaylar...

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin otomobili için "2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." şeklinde konuştu.

Yerli otomobil özellikleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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