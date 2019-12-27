Yerli otomobille ilgili bugün son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Vatandaşların merakla beklediği yerli otomobili bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tanıtacak. Peki, yerli otomobil ne zaman çıkıyor? Yerli otomobilin özellikleri neler olacak? İşte merak edilen son detaylar...

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin otomobili için "2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." şeklinde konuştu.

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