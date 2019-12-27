Yerli otomobil modelleri nelerdir? Vatandaşların heyecanla beklediği yerli otomobilde tarihi gün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması'nın fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi. Vatandaşlar bu kapsamda özellikle şu saatlerde arama motorlarında "Yerli otomobil ne zaman çıkıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yerli otomobilde hangi modeller olacak? İşte o modeller...

YERLİ OTOMOBİL MODELLERİ NELER OLACAK?

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin otomobili için "2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." şeklinde konuştu.

Yerli otomobil özellikleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...