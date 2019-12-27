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  • 27.12.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 16:42

Heyecanla bekleniyordu! modelleri nelerdir? Yerli otomobilde hangi modeller olacak?

de tarihi bir gün yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği yerli otomobille ilgili detaylar bugün belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz." şeklinde konuştu. Detayları merak eden vatandaşlar " nelerdir?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, olacak? İşte yerli otomobille ilgili merak edilenler...

Yerli otomobil modelleri nelerdir?

Yerli otomobil modelleri nelerdir? Vatandaşların heyecanla beklediği yerli otomobilde tarihi gün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması'nın fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi. Vatandaşlar bu kapsamda özellikle şu saatlerde arama motorlarında "Yerli otomobil ne zaman çıkıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yerli otomobilde hangi modeller olacak? İşte o modeller...

YERLİ OTOMOBİL MODELLERİ NELER OLACAK?

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin otomobili için "2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." şeklinde konuştu.

Yerli otomobil özellikleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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