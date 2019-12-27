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  • Son Güncelleme: 27.12.2019 15:33

Mehmet kimdir, nereli? - 27 Aralık canlı yayın töreni

TOGG CEO'su Mehmet kimdir? Sorusu ve özellikleri oldukça merak ediliyor. Yerli otomobil Başkan Erdoğan'nın katılımıyla şu sıralarda tanıtılıyor. Bu bağlamda canlı yayın izle sayfası oldukça popüler durumda. Yerli otomobili şuan tanıtan kimdir? Sorusu oldukça merak ediliyor. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Tanıtım ile birlikte yerli otomobil fiyatlarının açıklanması bekleniyor. Fiyatlar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, nereli?

27 Aralık Ahaber yerli otomobil canlı yayın izle! Türkiye bugün tarihinin en önemli gününü yaşıyor. Bu bağlamda yerli otomobil Başkan Erdoğan liderliğinde tanıtılıyor. Türkiye'nin Otomobili Gelişim Grubu tarafından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile ön tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil için gerçekleştirilecek tören öncesinde önemli detaylar ortaya çıktı. Gebze'deki davete 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor. Yerli otomobilin motor gücü 150 kW... İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak. İşte yerli otomobil fotoğrafı ve teknik özellikleri takvim.com.tr'de

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