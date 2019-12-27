27 Aralık Ahaber yerli otomobil canlı yayın izle! Türkiye bugün tarihinin en önemli gününü yaşıyor. Bu bağlamda yerli otomobil Başkan Erdoğan liderliğinde tanıtılıyor. Türkiye'nin Otomobili Gelişim Grubu tarafından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile ön tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil için gerçekleştirilecek tören öncesinde önemli detaylar ortaya çıktı. Gebze'deki davete 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor. Yerli otomobilin motor gücü 150 kW... İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak. İşte yerli otomobil fotoğrafı ve teknik özellikleri takvim.com.tr'de

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